'Acapulco shore': Mane confiesa las razones que la motivaron a terminar con Jawy

Durante una conversación con Celia Lora en el nuevo reality ‘La casa de los famosos’, Mane, una de las participantes más queridas y recordadas de ‘Acapulco Shore’, reveló las razones que la llevaron a terminar su relación amorosa con el cantante Jawy, a quien conoció en la producción de MTV y con quien tuvo una relación de años.

La relación de los mexicanos ha sido muy polémica, y aunque actualmente se encuentran separados, el cantante ha mostrado que estar separado de Mane ha sido muy duro para él.

A pesar que Jawy le pidió matrimonio a Mane en la 7 temporada de ‘Acapulco Shore’, nunca llegaron al altar, algo que ya le da igual a la mexicana que ha estado a punto de casarse en tres ocasiones:

“Es mi tercer pedida fallida, hay una cuarta y la cuarta… ay, no la verdad ya me da igual. Antes decía: es que mi boda, mis hijos, no sé qué, mi casa, era mi máximo, pero ya cuando te das cuenta de que no es para ti… ni fracaso ni nada, pero yo iba a ser infeliz, era muy infeliz. Con mi ex duré tres años con un ‘break’ y dos años, o sea mi juventud”.