“Lo logró”: En redes celebran que el padre de Britney Spears fue suspendido como su tutor

El padre de Britney Spears ha sido suspendido como tutor de la cantante y en redes sociales celebraron la decisión de la juez.

Jamie Spears fue suspendido como el tutor del patrimonio de la cantante después de 13 años. En el largo proceso se reveló que la cantante estaba siendo espiada por su padre.

Los fanáticos de Britney celebraron en las redes sociales la decisión de la juez y mostraron su felicidad con diferentes publicaciones.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/FreeBritney?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FreeBritney</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BritneySpears?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BritneySpears</a><br><br>Lo logró, es libre… <br>Oops! She did it again. 🥰 <a href="https://t.co/RdLjEmOs1p">pic.twitter.com/RdLjEmOs1p</a></p>— ⒷⒺⒷⒺⓉⓄ (@bebetolicea) <a href="https://twitter.com/bebetolicea/status/1443353336800030720?ref_src=twsrc%5Etfw">September 29, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>