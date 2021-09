Video: Maluma le dio fuerte “manotazo” a un fan que lo agarró del brazo

En redes sociales se viralizó un video que muchos usarios han calificado de “violento” debido a la fuerte reacción que tuvo Maluma.

Es normal que al ver a nuestras celebridades favoritas nos emocionemos tanto que deseamos acercarnos a ellos.

Precisamente eso fue lo que pasó en Nueva York, mientras el cantante intentaba montarse a la limosina un tumulto de gente intentaba tomarle fotos y pedirle autógrafos.

Sin embargo, un hombre lo tomó del brazo muy fuerte y estuvo apretándolo por algunos segundos, algo que definitivamente molestó al interprete de ‘Hawái’, por lo que su reacción fue manotearlo y alejarlo.

Para muchos el “manotazo” del artista de reguetón no fue apropiado e incluso muchos internautas mencionaron que fue grosero, mientras otros lo defendieron y aseguraron que fue algo normal pues a nadie le gusta que lo agarren fuerte.

Maluma se pronunció sobre el tema y compartió un video donde explicó lo sucedido.

“Yo amo su cariño mi gente, que me den besos abrazos, lo que quieran, pero hay cosas que se sobrepasan y cuando a uno le agarran duro la mano a cualquier persona le incomoda sea famoso o no. Así que diría yo que hay que ser más respetuosos y medirnos un tris. Que quede de enseñanza, no agarren a la gente duro, eso así no es. Demuestren el cariño”, expresó el cantante.

