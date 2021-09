Rebelde: ¿por qué la serie de Netflix no será un remake de la exitosa telenovela?

Sin duda alguna Rebelde fue una de las telenovelas más exitosas y aún cuenta con miles de fanáticos en todo el mundo.

Pero ahora la grande de streaming, Netflix estrenará una versión de Rebelde, en la que veremos a unos nuevos Mía, Roberta, Lupita, Miguel, Diego y Giovanni.

Aunque las puertas del Elite Way School volverán a abrirse, todo será muy distinto a la versión de Rebelde Way. Sin embargo, aún se desconoce quién será quién, pues el adelanto no reveló muchos detalles.

¿Por qué no será un remake?

Esto se debe a que en el 2018 la escritora argentina Cris Morena reveló que había vendido los derechos de Rebelde Way a Netflix, por lo que se empezaron a especular sobre los cambios que se harían en la serie.

Por ahora los fanáticos de la historia están a la espera de lo que pueda ofrecer esta nueva entrega que se estrenará muy pronto.

Rebelde está de regreso y el nuevo cast suena así. pic.twitter.com/wFAgIaB7sr — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 25, 2021

