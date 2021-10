Emily Ratajkowski señaló al cantante Robin Thicke de acosarla sexualmente

Emily Ratajkowski estrenará el próximo 9 de noviembre su libro titulado ‘My Body’, el cual estará conformado por varios escritos de la actriz donde toca temas importantes como el feminismo, la cosificación femenina y el acoso en el mundo del modelaje.

A pesar de que falta un poco más de un mes para leer ‘My Body’ de Ratajkowski, el libro ya ha causado polémica, luego de que The Times publicara un fragmento donde la modelo denuncia que fue víctima de acoso sexual por parte del cantante Robin Thicke, durante el video musical de su canción ‘Blurred Lines’, la cual fue grabada en el 2013.

Te puede interesar: Tras la polémica con Residente, J Balvin lanza línea de ropa de 'Hot Dogs'

¿Qué fue lo que pasó durante la grabación?

En el fragmento de ‘My Body’ la actriz aseguró que al principio no tenía ningún problema con estar desnuda para algunas tomas que tendría el video. Sin embargo, según la modelo el artista un día “regresó al set un poco borracho” solo para grabar junto a ella y fue ahí cuando Robin Thicke le agarró los senos.

“De repente, de la nada, sentí la frialdad y la extrañeza de las manos de un extraño tocando mis pechos desnudos desde atrás. Instintivamente me alejé y volví a mirar a Robin Thicke. Él sonrió con una sonrisa tonta y se tambaleó hacia atrás, con los ojos ocultos detrás de sus gafas de sol”, relata Emily en su libro.

La modelo mencionó que no quiso hacer públicas las acusaciones porque quería evitar pensar en ello. Además, buscaba proteger el trabajo de Diane Martel, productora del video musical, quien la convenció de participar en la grabación: “Nos conectamos personalmente, ella es inteligente, es muy sensible a la cultura y me habló sobre sus ideas y cómo serían las mujeres en el video”, expresó.

Por su parte, Martel confirmó la historia de Emily durante una entrevista en The Times, asegurando que fue testigo de lo ocurrido y que al ver el acto de Thicke le gritó y posteriormente paró el rodaje.

Hasta el momento ninnguno de los que participó el en video como Robin Thicke, T.I. y Pharrell Williams se han pronunciado sobre el tema.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg