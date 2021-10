El 'like' de Juanes que confirmaría que J Balvin fue “desleal” con él

En los últimos días, J Balvin y Residente han sido protagonistas de una fuerte discusión por redes sociales, que se dio a raíz de un polémico comentario que hizo el cantante colombiano sobre los Latin Grammy.

Lo cierto es que todo parece indicar que la pelea continuará, pues ambos artistas siguen reaccionando a las publicaciones del otro. De hecho el tema ha generado opiniones divididas en redes.

"Jose, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te asustes porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti", expresó el cantante puertorriqueño en un video que publicó el fin de semana.

Te puede interesar: "Tienes el talento de no tener talento": Residente le volvió a responder a J Balvin

Además, otro de los comentarios que hizo el interprete de ‘Antes de que el mundo se acabe’ y que llamó la atención de cientos de internautas fue uno sobre el cantante Juanes en el que aseguró de J Balvin fue "desleal" con él.

"También existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes. Después de que te trepan la carrera al cielo los mandas al carajo", aseguró René.

Desde luego muchos usuarios en redes se han preguntado cuál habría sido el conflicto entre Juanes y J Balvin y, a pesar de que se desconocen los detalles, parece que el interperte de ‘La camisa negra’ está deacuerdo con lo que dijo Residente, pues aparece su ‘like’ en el polémico video.

El me gusta de Juanes, desató miles de comentarios y muchos internautas aseguran que en esta discusión estaría del lado del puertorriqueño.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg