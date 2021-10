"Tienes el talento de no tener talento": Residente vuelve y le responde a J Balvin

Después de la polémica generada por el primer video en el que Residente le respondió a J Balvin sobre su intención de "boicotear" los Premios Grammy, nuevamente el puertorriqueño le contestó al colombiano mediante una grabación en IGTV, donde realizó fuertes declaraciones.

En primer lugar, el excantante de Calle 13 reaccionó a la estrategia de marketing del paisa, quien compartió diferentes fotografías en un carro de 'hot dogs' para promocionar su nueva canción; además, lanzó una línea de ropa con ilustraciones de perros calientes, haciendo referencia a la comparación que hizo Residente en el video anterior.

"Jose, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te asustes porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti", comenzó diciendo Residente en el video.

Posteriormente se refirió al mensaje que Álvaro Osorio Gofa, padre de Balvin, dejó en la publicación de la nueva línea de ropa: "No acoses a un genio que al sentirse atacado, saca su arsenal de inteligencia. Decía Peter Drucker. Buena esa Josecito", manifestó el progenitor del reguetonero.

"Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad", expresó Residente.

Y continuó: "Debes tener compasión por los demás como la que yo te tuve cuando me llamaste llorando pidiéndome que bajara el video, me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes dijiste “respeto tu opinión” ¿qué más falso que decir una cosa por WhatsApp y ante la gente decir otra? Yo soy el mismo siempre en redes y en persona, no soy 20 personas distintas como tú”.

De igual forma, el rapero volvió a mencionar las principales declaraciones del reguetonero: "tú en tu viaje de ego, sabiendo que no tienes ninguna clase de talento artístico, porque lo hablamos en la llamada, pides que los 'boicoteen' (los Premios Grammy). Aunque tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento: tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento".

Además, el intérprete de 'René' afirmó que el reguetonero no había cumplido el acuerdo en el que ambos habían quedado de no hablar más de los Premios Grammy después de borrar los contenidos. “Tú rompiste la palabra; mi padre me educó con otros principios como por ejemplo amar a mi país por encima de todas las cosas, compartir lo que tengo con los demás, esa es la diferencia entre tú y yo, yo comparto mis cervezas a los carritos de hot dogs y tú haces un merch para facturar dinero a cuesta de su trabajo en vez de ayudarlos”.

Por otro lado, Residente realizó una confesión que dejó a más de un seguidor de J Balvin sorprendido, pues aparentemente fue él quien escribió el mensaje que el colombiano dejó para su país en la época del Paro Nacional.

“Hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país Colombia durante las manifestaciones, el único mensaje que le escribes a tu país te lo redactó un puertorriqueño, porque no te sale ni eso; para colmo, lo copias literalmente y eres tan mentiroso le pones José como si lo hubieras escrito tú, yo pensé que lo ibas a adaptar. Tu país quemándose en llamas y tu pensando en sacar un disco, el negocio, socio”.

Finalmente, el rapero declaró que aunque intentó ser amigo del cantante de 'Mi Gente', esto no pudo ser posible porque es un “embustero y mentiroso”. “Te voy a dar ideas para la franquicia de hot dogs: Me quedé sin rimas hot dogs, el Tibio de Medellín hot dogs, te llamé llorando hot dogs, ninguno de mis hits son míos hot dogs, para que los apuntes”, puntualizó.