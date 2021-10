Coldplay confirma su colaboración con Selena Gomez

Después del gran recibimiento que tuvo su canción con BTS, 'My universe', Coldplay anunció el lanzamiento de una nueva colaboración para su álbum ‘Music Of The Spheres'. Después de varios rumores, el grupo finalmente confirmó que Selena Gomez se sumará al proyecto que saldrá a la luz en unos días.

Una persona cercana a la banda habló con The Sun y reveló que Chris Martin siempre ha sido admirador de la estadounidense. Además, aseguró que la banda está tratando de llegar a nuevos jóvenes y así ayudar a mantener la próxima generación de fans.

"Es un sueño hecho realidad que esté cantando en un disco de Coldplay. (Chris) escribió una hermosa canción para ella que grabaron juntos en abril. Ya tienen planes para una presentación espercial en vivo alrededor del lanzamiento del álbum", manifestó la fuente al mismo diario.

A través de sus redes sociales, Selena confirmó su colaboración con la agrupación y dio un pequeño adelanto de lo que será el tema, el cual lleva por nombre 'Let Somebody Go' y se estrenará el mismo día que el nuevo trabajo discográfico de la banda británica.

Los fanáticos se han mostrado emocionados con la noticia y están ansiosos por escuchar ‘Music Of The Spheres', disco que se lanzará el próximo 15 de octubre.