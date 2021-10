Justin Bieber se une al negocio de la marihuana con su nueva línea 'Peaches'

Justin Bieber sorprendió a todos sus seguidores con su nueva marca de porros ‘Peaches’, tal y como su éxito musical que se estrenó en marzo del 2021 y en el que uno de sus versos resalta la frase “I got my weed from California” que significa (Consigo mi hierba en California).

Como sabemos la marihuana fue legalizada en California y desde entonces no solo ha generado miles de ingresos, sino también empleo.

Este producto es una colaboración con Palms, empresa que a través de sus redes sociales anunció esta nueva colección de edición limitada con unas llamativas fotografías.

“Presentamos Peaches Pre-Rolls. ¡Nuestra colaboración con Justin Bieber! Esta línea de edición limitada de pre-rollitos de flores de interior de una sola variedad se está lanzando en CA, NV, MA y FL”, mencionaron.

Según la marca, el objetivo de ‘Peaches’ es hacer que el cannabis sea más accesible y que no se desestime su uso. Por lo que, Justin Bieber se une a otras celebridades que hacen parte del negocio de la marihuana como Jay-Z o Gwyneth Paltrow.



