Tráiler oficial de ‘House of the Dragon’, spin-off de ‘Game of Thrones’

¡Atención fanáticos de Game of Thrones! HBO Max lanzó el primer tráiler oficial de ‘House of the Dragon’ precuela de la exitosa serie que puso a todo el mundo a delirar por la historia de los siete reinos.

En esta ocasión la trama estará bajo el lema de ‘dioses, reyes, sangre y fuego’, un tema que determinará quién tomará el poder y que por supuesto espera emocionar, una vez más, a los más fieles seguidores de esta mitológica producción.

La serie narrará la historia en Edad de Oro de la casa Targaryen, la misma a la que pertenecía Daenerys, donde nos darán detalles de cómo llegó a ser una de las familias más importantes y poderosas esto, gracias a la gran alianza que tenían con los dragones.

‘House of the Dragon’ se estrenará el 2022 por la plataforma de streaming de HBO Max y estará basada en el libro ‘Fuego y Sangre’ de la saga de novelas ‘Canción de Hielo y Fuego’ del escritor George R.R. Martin.

Dentro del reparto estarán actores como Paddy Considine, Matt Smith, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans, y Olivia Cooke.

