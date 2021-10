Harry Styles revela el verdadero significado de ‘Watermelon Sugar’

Para nadie es un secreto que una de las canciones más populares y exitosas de Harry Styles es ‘Watermelon Sugar’, un tema del que se ha especulado mucho por su significado.

A pesar de que muchas personas han visto la letra de la canción como algo inocente, el ex One Direction reveló que no es del todo así.

El artista se encuentra actualmente en gira promocional de su último disco ‘Fine Line’ y ha decidido compartir con sus fanáticos algunas de las historias detrás de sus canciones más sonadas.

“Esta canción es sobre… no importa realmente sobre qué se trata. Es sobre, la dulcera de la vida”, empezó diciendo el artista entre risas, que finalmente reveló que la canción tiene temática sexual.

“También es sobre el orgasmo femenino, pero eso es algo diferente”, aseguró Styles sobre la canción que corean millones alrededor del mundo.

