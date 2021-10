“Que feo que te copien”: le dicen a Luisa Castro por influencers que están creando sus páginas web

Luisa Castro, la famosa influencer paisa sorprendió a sus fans en las redes sociales con una serie de historias en su cuenta de Instagram donde se sinceró con sus seguidores y respondió algunas inquietudes de su vida personal.

Uno de los comentarios que más resaltó en la dinámica fue, “ya todas tienen página web, que feo que te copien”, escribió un usuario, a lo que Luisa respondió y dio su opinión al respecto, “a mí no me parece feo, al contrario, me parece bueno (…) me gusta que se inspiren en mis fotos, en mis cosas (…) me gusta ser pionera”, expresó la influencer.

La joven agregó que en la dinámica que realizó le habían dejado muchas preguntas sobre eso, cabe resaltar que en la página de ella el contenido principal son fotografías y videos sensuales.