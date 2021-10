Becky G se pronunció sobre la letra de ‘Mayores’: “nadie cuestionó a Bad Bunny”

A cuatro años del estreno de la exitosa canción ‘Mayores’ de Becky G, la cantante se pronunció sobre la letra de su tema que la llevó al estrellato.

Uno de los versos de su tema musical sigue generando todo tipo de reacciones en redes sociales, pues muchos llegaron a cuestionarla por lo que cantó.

Se trata de la frese “A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca”, pues varios internautas llegaron a considerar la letra muy sugestiva e “inapropiada”, razón por la que la cantante de tan solo 24 años habló al respecto.

Becky quiso enviar un contundente mensaje, pues aseguró que nadie arremete contra sus otros colegas cuando hablan de manera explícita del sexo en sus canciones.

Durante una entrevista para el diario El País, la artista estadounidense invitó a sus seguidores a reflexionar sobre el estado de la industria musical, pues cuando salió ‘Mayores’, canción que cantó junto a Bad Bunny, nadie lo cuestionó a él sobre lo que cantaba.

“Sin embargo que yo dijese la frase “Que no me quepa en la boca”, jugando con la ambigüedad de los besos, molestaba muchísimo. Por la misma época Enrique Iglesias decía eso de “En tu boca quiero acabar” y no parecía importarle a nadie. Lo que ellos decían no importaba porque eran hombres. Fue divertido hacerle preguntarse a la gente por qué les molestaba tanto lo que yo dijese”, expresó la artista.

El comentario generó diferentes opiniones en redes sociales y mientras muchos internautas apoyan la posición de la cantante, otros usuarios demostraron su desacuerdo.

