Timothée Chalament se convertirá en el icónico Willy Wonka

Sin duda alguna 'Charlie en la fábrica de chocolates' es un ícono del cine, y como olvidar al hombre de los dulces Willy Wonka, personaje interpretado por Johnny Deep, que con su misterio y carisma nos envolvió en una divertida y alocada historia.

Recientemente se conocieron algunas imágenes de Timothée Chalamet vestido como Wonka. El actor compartió una foto disfrazado como la versión más joven de este mítico personaje creado por Roald Dahl.

En la imagen vemos al actor nominado al Oscar vestido con el cacracterístico sombrero de copa color café chocolate, un abrigo de terciopelo y una bufanda de varios colores mientras se encuentra detrás de una cámara en el set de la película.

"El suspenso es terrible, espero que dure ... WONKA", escribió Chalamet acompañando su publicación, citando la famosa frase de Gene Wilder, quien también interpreto a Willy en la película de 1971 ‘Willy Wonwa y la fábrica de chocolates’.

La estrella de 'Call Me By Your Name', le dará vida al nuevo Willy pero esta vez durante su adolesencia época donde conoció por primera vez a los Oompa-Loompas, hombrecitos que ayudan en la mano de obra de su fábrica.

Hasta el momento se conocen pocos detalles de la nueva producción que se llamará ‘Wonka’, sin embargo, en la cinta participarán actores como Sally Hawkins (La forma del agua), Olivia Colman (The Crown) y Rowan Atkinson (Mr. Bean).

