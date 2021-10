Christian Nodal confiesa por qué todavía no se ha casado con Belinda

Luego de que Christian Nodal y Belinda anunciaron su compromiso el pasado 25 de mayo, surgieron diferentes rumores sobre la que promete ser la "boda del año". La prensa internacional especuló que la pareja se casaría en secreto a finales de agosto en España, pero finalmente eso no sucedió.

El mismo artista mexicano reveló en una reciente entrevista que aún no se ha casado y explicó el porqué.

"¿Qué si estoy casado ahora? Ojalá, yo me muero por casarme con mi amor, pero ahorita no. No nada más es la agenda, es mucha preparación y hay que tener un estado emocional y todo. Son muchas cosas, no solo una”, dijo el cantante de 22 años al programa 'Ventaneando'.

Mira también: “Lo hice por mí”: Adele habla por primera vez sobre su divorcio

Nodal agregó que justo ahora se encuentra muy enfocado en su nuevo trabajo discográfico, al que decidió titular 'Forajido', y en promocionar "La sinvergüenza", canción que lanzó el mismo día que se ganó un Billboard como "mejor artista regional mexicano".

"(Belinda) fue la directora del video y trabajar con ella es lo más bonito que me ha pasado. Yo he trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, pero la química que tengo con el amor de mi vida es especial. Es una persona bastante talentosa, sí sabe lo que está haciendo”, manifestó el artista.

Finalmente, Christian reveló que su prometida no se ha olvidado de su carrera y se encuentra trabajando en nueva música.