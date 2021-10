Britney Spears le habría enviado fuerte indirecta a su hermana Jamie Lynn

Desde que Britney Spears logró su victoria legal ha estado compartiendo algunas fotografías y videos en sus redes sociales contando cómo se ha sentido, mostrándose muy feliz tomando sus propias decisiones e incluso dando detalles del abuso que, por años, sufrió por parte de su papá, quien era su tutor.

El fuerte movimieto Free Britney fue un gran apoyo para la artista, pues durante años miles de fanáticos estuvieron protestando por la libertad de la ‘princesa del pop’ y ahora que esto se hizo realidad todos sus seguidores le han enviado mensajes de fortaleza.

A pesar de que muchos pensaron que su hermana menor, Jamie Lynn Spears, estaría de su lado parece que esto no es del todo cierto. De hecho, en el pasado, la cantante aseguró que le gustaría demandar a toda su familia pues nadie hizo algo para ayudarla. Tras estas declaraciones muchos internautas empezaron a señalar a la recordada actriz de Zoey 101 de supuestamente haberse beneficiado de la situación legal de Britney.

Todo parece indicar que entre las hermanas se ha desatado una “guerra” a través de redes sociales, pues la interprete de ‘Toxic’ le mandó una fuerte indirecta a su hermana menor. El detonante fue un anuncio de Jamie Lynn en el que promocionaba su nuevo libro ‘Things I Should Have Say (Cosas que debí haber dicho).

“Me he pasado toda mi vida creyendo que debía ser perfecta, incluso cuando no lo soy, así que por primera vez me estoy abriendo sobre mi salud mental, porque este proceso fue un desafío para mí, obligándome a ser honesta hasta niveles en los que era doloroso, enfrentándome a cosas muy duras que normalmente hubiera pasado por alto como me enseñaron (…) Me lo debo a mi misma, a mi yo joven y a mis hijas para poder ser un ejemplo de que no deben permitir cambiar su personalidad para complacer a otros”, escribió Jamie Lynn Spears acompañando su post.

La respuesta de Britney Spears

Al parecer la cantante no estuvo de acuerdo con la publicación de su hermana, por lo que por medio de su cuenta de Instagram lanzó lo que sería una pulla.

“Estoy pensando en lanzar un libro el próximo año, pero estoy teniendo problemas para encontrar un título, así que tal vez mis fans me podrían ayudar. La opción número 1 es 'Mierda, realmente no sé'. La opción 2 'La verdad es que sí me importa lo que la gente piense'. ¿Qué opinan ustedes?", escribió la artista estadounidense.

Como era de esperarse su mensaje desató todo tipo de comentarios y muchos de sus seguidores aseguran que fue un mensaje para su hermana menor.

