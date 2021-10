Greeicy asegura que vivió experiencia paranormal en una habitación de hotel

Greeicy Rendón, quien recientemente despertó rumores de embarazo, suele compartir con sus fanáticos gran parte de lo que sucede en su vida cuando no está en un escenario o trabajando en su música.

Por medio de su cuenta en Instagram, donde tiene más de 18 millones de seguidores, la cantante reveló hace unas horas que cree haber vivido una experiencia paranormal en el hotel en el que se está hospedando en Los Ángeles, Estados Unidos.

La caleña contó que antes de acostarse a dormir cerró todas las puertas de su habitación, precisamente para evitar asustarse si se movían. Sin embargo, quedó espantada al ver que una de estas de un momento a otro se abrió lentamente.

"Existe la posibilidad, por supuesto, de que esa puerta falle. Pero, yo acabo de cerrar las puertas, porque siempre digo prefiero estar segura de que las cerré y que no se vayan a mover", manifestó la también actriz.

Después de contar lo que sucedió, la cantante se levantó y mostró que dejaría la puerta completamente asegurada nuevamente. Además, aprovechó para bromear con la situación y dijo: "Si estás aquí, a mí no me vengas a asustar. Bienvenido cuando quiera, pero aquí no vengan a molestar y déjenme descansar".