Alejandro Sanz lanza ‘Mares de Miel’, su nueva y sentida canción

El cantante español Alejandro Sanz se prepara para presentarle a sus fanáticos su nuevo trabajo discográfico más personal e íntimo, con el que seguramente conquistará el corazón de millones alrededor del mundo.

‘Mares de Miel’ es el nombre del nuevo adelanto que presenta el artista de lo que será su próximo álbum, del que ya conocemos ’Bio’, una canción que cuenta su historia y muestra su lado más sensible.

"Era la primera vez, que cosas que no pueden ser, me niego a no volverte a ver, la vida vida vida viene y va", dice parte de la canción con la que Sanz se prepara para lanzar su próxima producción que contará con 10 temas.

