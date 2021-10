"Tiene una trompa deliciosa": Aida V. Merlano defiende su beso con Lina Tejeiro

Hace algunos días se realizó la fiesta de cumpleaños número 30 de Lina Tejeiro, donde se pudieron presenciar diferentes famosos como Greeicy, Mike Bahía, Mabel Moreno, Pipe Bueno, Alejandro Riaño, Luisa Fernanda W, entre otros.

Además del baile y el licor, en la celebración de la actriz también se presenciaron algunos besos, como los que ella se dio con Epa Colombia y Aida Victoria Merlano.

Desde entonces, la actriz ha recibido una cantidad de ataques en redes sociales por parte de internautas que la critican por "tanta besuqueadera".

Aida V. Merlano no se aguantó, y decidió defender a Tejeiro a través de su cuenta de Instagram, donde declaró: "No me creo la forma como la gente está atacando a Lina por unos cuantos picos, por favor. Si se procuparan tanto por la situación del país como por los picos que se da Lina Tejeiro o con quién se los da, seguramente tendríamos un país diferente".

Y continuó: "Yo no les voy a decir 'Ay, fueron unos piquitos entre amigas casuales', porque yo sí se los di con unas ganas, Lina tiene una trompa deliciosa, yo a ella le daría 5, 5.000, 500.000, lo que ella quisiera".

De igual forma, aseguró que para "su fortuna" la "gente morronga" del país cree que ella es lo peor, por lo tanto no la siguen y no tiene cómo atacarla.

Escucha aquí las declaraciones de la creadora de contenido: