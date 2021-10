Harry Styles llega al Universo Cinematográfico de Marvel

Con la muerte de Immortus en la serie 'Loki’, Marvel habilitó oficialmente el multiverso, algo que hará que veamos nuevos actores llegar a las diferentes películas y series que plasmarán las nuevas historias que surgirán.

De acuerdo con el medio NME, el cantante británico Harry Styles es uno de los nuevos actores que llegará a hacer parte del elenco oficial del Universo Cinematográfico.

Al final de ‘Eternals’, una de las próximas películas de Marvel, se revelará que el cantante le dará vida a ‘Starfox’, el hermano de Thanos, así lo confirmó Matt Donelly a través de su cuenta de Twitter.

Mira También: ‘THE BATMAN’ ARRANCA CON ESPECTACULAR TRÁILER: ¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA NUEVA CINTA?

‘Eros’, como se le conoció primero en los cómics, es el hijo de A’Lars & Sui-San y su historia es complicada, pues está envuelto en un “abuso sexual” por haber manipulado la mente de una mujer.

No se sabe cómo será la forma en la que Disney abordará la historia del personaje.

Big reveal from #TheEternals premiere -- Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos.