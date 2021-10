LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears: nominados en la categoría internacional

LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears se celebrarán el próximo 12 de noviembre y tendrá una gala llena de emocionantes momentos, risas, encuentros, bailes y por supuesto música.

En este gran evento veremos a nuestros artistas internacionales favoritos, por ejemplo en la edición del 2020 logramos ver a la increíble Dua Lipa, quien este año está nominada dentro de las categorías internacionales.

Sabemos que estás ansioso por LOS40 Music Awards, de hecho nosotros también, pero ya casi veremos a todos los cantantes competir por llevarse en gran galardón.

¿Cuáles son los artistas internacionales nominados? Aquí te lo contamos:

Nominados la categoría internacional

Artista o Grupo del año:

Imagine Dragons

BTS

Ed Sheeran

The Weeknd

Doja Cat

Artista o Grupo revelación del año:

The Kid Laroi

Olivia Rodrigo

Griff

24kGoldn

Måneskin

Álbum del año:

Justice - Justin Bieber

Love goes - Sam Smith

Sour – Olivia Rodrigo

F*ck Love 3+: Over You – The Kid Laroi

Positions: Ariana Grande

Canción del año:

Dynamite - BTS

Drivers License – Olivia Rodrigo

Bad Habits – Ed Sheeran

Without you – The Kid Laroi

Montero (call me by your name) – Lil Nas X

Videoclip del año:

Bad Habits – Ed Sheeran

Montero (call me by your name) – Lil Nas X

We’re good – Dua Lipa

Higher Power – Coldplay

Don’t go yet – Camila Cabello

Artista o grupo en directo:

Ed Sheeran

Shawn Mendes

Imagine Dragons

Justin Bieber

Dua Lipa

Artista o productor dance:

Majestic

Topic

Riton x Nightcrawlers

Purple Disco Machine

David Guetta