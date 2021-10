Kanye West (Ye) es captado usando una máscara protésica con rasgos caucásicos

El polémico rapero Ye, que anteriormente se llamaba ‘Kanye West’, fue captado usando una máscara prostética con rasgos de una persona blanca mientras sostenía una reunión con uno de los excolaboradores de Donald Trump.

En las imágenes, tomadas en una cafetería de Nueva York, se ve al artista acompañado de Michael Cohen, abogado que fue sentenciado en el 2018 a 3 años de cárcel por fraude fiscal y quien reveló los motivos que llevaron al rapero a usar la máscara, que ya ha mostrado en otros lugares como en el aeropuerto de la ciudad estadunidense.

"El propósito [de la máscara] era que la gente no le reconociera [...] los primeros 10 minutos que nos sentamos, fue abordado por la gente [...] que quería fotos y saludar. Así que se la puso para tener algo de anonimato, que curiosamente no funcionó", reveló Cohen, quien no do detalles sobre su encuentro con el cantante.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales sobre las máscaras de Ye no se han hecho esperar e incluso algunos lo comparan con un villano enmascarado de ‘Scooby Doo’.

Kanye West dons bizarre mask for second Michael Cohen meeting https://t.co/Z9A8FmV8Xl pic.twitter.com/xlN0qrGU3h — Page Six (@PageSix) October 19, 2021

Kanye be wearing disguises like he’s a villain in scooby doo pic.twitter.com/3pBLLywmBJ — Did Ye announce LP11 today? (@didjesusdrop) October 19, 2021

