“Me puse nerviosa”: Dani Duke confiesa cómo descubrió que le gustaba La Liendra

Por medio de sus historias de Instagram, la joven influencer Dani Duke contestó a algunas de las dudas de sus seguidores a través de la dinámica ‘Preguntas/Respuestas’, que acostumbra a hacer regularmente.

Uno de los seguidores de Dani le preguntó cómo le empezó a gustar Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, con quien tiene una relación.

“Estábamos en el jacuzzi de Latino Kidz Matías, Mauricio y yo, nos estábamos conociendo y Mauricio me preguntó si tenía novio, si estaba saliendo con alguien y Matías dijo ‘no, es que a ella le gustan los hombres así y así’ y mucha de la descripción que Matías le dio a Mauricio de cómo me gustaban los hombres encajaba en él”, reveló la maquilladora, que confesó ponerse muy nerviosa al quedarse sola con el creador de contenido.

Mira También: FILTRAN VIDEO ÍNTIMO DE VALENTINA ‘MOR’ VELÁSQUEZ

“Matías se fue y yo me quedé con Mauricio en el jacuzzi, era de noche y cuando ya me fui a salir él me dijo ‘entonces yo tengo oportunidad contigo’, yo me puse súper nerviosa y yo le dije ‘puede’ y salir corriendo como una niña chiquita, me fui para la habitación y yo me miré al espejo y dije ‘a mí me gusta él’”, finalizó diciendo la colombiana frente a la historia sobre cómo se dio cuenta que le gustaba el pereirano.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg