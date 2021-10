Rolling Stone clasifica las 199 canciones de Taylor Swift

Rob Sheffield, periodista musical de Rolling Stone, una de las revistas culturales y de entretenimiento más grandes del mundo, realizó un ranking con las 199 canciones de la artista estadounidense Taylor Swift, desde temas country para adolescentes hasta himnos de synth-pop y versiones nuevas.

Para nadie es un secreto que Taylor es una gran intérprete, creadora de discos, talentosa guitarrista y una mente maestra del pop, con canciones que nos han dejado sin aliento o con una ‘tusa’ tremenda.

El éxito y talento de la artista es reconocido a nivel mundial, motivo por el cual la revista musical quiso celebrar su música rankeando todos sus temas, desde la perspectiva de un fan y periodista musical.

Aquí las primeras 50 canciones del ranking:

‘Dress’ (2017)

‘This Love’ (2014)

‘Happiness’ (2020)

‘Safe and Sound’ With the Civil Wars (2012)

‘My Tears Ricochet’ (2020)

"Mean" (2010)

‘Ivy’ (2020)

‘I Knew You Were Trouble’ (2012)

‘Tim McGraw’ (2006)

‘Call It What You Want’ (2017)

‘Champagne Problems’ (2020)

‘Style’ (2014)

‘State of Grace’ (2012)

‘Willow’ (2020)

‘Sparks Fly’ (2010)

‘Betty’ (2020)

‘Begin Again’ (2012)

‘Fearless’ (2008)

‘22’ (2012)

‘Getaway Car’ (2017)

‘Last Kiss’ (2010)

‘Cornelia Street’ (2019)

‘Cardigan’ (2020)

‘Ours’ (2010)

‘Our Song’ (2006)

‘Evermore’ (2020)

‘Red’ (2012)

‘Seven’ (2020)

‘The Archer’ (2019)

‘We Are Never Ever Getting Back Together’ (2012)

‘New Year's Day’ (2017)

‘This Is Me Trying’ (2020)

‘Clean’ (2014)

‘The Last Great American Dynasty’ (2020)

‘Coney Island’ (2020)

‘Fifteen’ (2008)

‘Enchanted’ (2010)

‘Holy Ground’ (2012)

‘Right Where You Left Me’ (2021)

‘Cruel Summer’ (2019)

‘Dear John’ (2010)

‘Marjorie’ (2020)

‘Blank Space’ (2014)

‘Lover’ (2019)

‘Long Live’ (2010)

‘August’ (2020)

‘Delicate’ (2017)

‘Mirrorball’ (2020)

‘New Romantics’ (2014)

‘All Too Well’ (2012)

El ranking completo aquí: RANKING 199 CANCIONES TAYLOR SWIFT

