Katy Perry sorprende con una versión acústica de ‘All You Nedd is Love’ canción de Los Beatles

Katy Perry es una de las cantantes de la actualidad más famosas y talentosas. Sus canciones han conquistado al mundo entero, pues acostumbra a ser muy autentica no solo con sus letras sino también con sus videos musicales.

La hemos visto como Cleopatra, una adolescente con frenos, un soldado del ARMY y hasta convertirse en un tigre para ‘Roar’.

La cantante sigue sorprendiendo a sus fanáticos y esta vez se arriesgó con una versión acústica del inolvidable tema musical ‘All you need is Love’ de Los Beatles.

Te puede interesar: Prepárate: Camilo anuncia que se presentará en el Movistar Arena, en Bogotá

Sin duda este es un nuevo reto para la artista, pues la banda británica es una de las más queridas por el mundo y ha sumado fanáticos generación tras generación.

Los beneficios obtenidos por las reproducciones de esta versión serán destinados a una organización que lucha contra la pobreza infantil en Estados Unidos.

Además, el tema musical también hace parte de una campaña publicitaria para una marca de ropa en la que Perry trabajó cuando era una adolescente y está pensada para el periodo navideño.

La campaña tiene un significado muy especial para Katy, pues según lo que dijo cuando trabajaba en una de estas tiendas soñaba con componer una canción que fuera incluida en los temas que se emitían por los megáfonos.