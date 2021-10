Channing Tatum y Zoë Kravitz confirman su relación con tiernas fotos

Luego de varios rumores, los actores Channing Tatum y Zoë Kravitz fueron captados caminando de la mano por las calles de Nueva York y confirmaron que tienen un romance.

En las fotos de las celebridades mostrando su cariño, compartidas por Guacamouly, el actor usa un ‘hoodie’ claro y pantalón de dril azul, y la hija de Lenny Kravtiz jeans, abrigo y gorro.

Mira También: ELENCO DE ‘FRIENDS’ SE DESPIDIÓ DE ‘GUNTHER’ CON EMOTIVO MENSAJE

Recordemos que la pareja empezó a ser relacionada luego de que la actriz se separara de Karl Glusman y que el actor finalizara su relación con Jenna Dewan, con quien tiene una hija de 8 años.

Zoë Kravitz and Channing Tatum hold hands on their way to lunch in N.Y.C.. https://t.co/MJPN2kqj9R pic.twitter.com/qhYYKNf2Ck