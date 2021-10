Revelan más supuestas pruebas de que Chris Evans y Selena Gomez están saliendo

Los seguidores de Chris Evans y Selena Gomez se han tomado muy en serio el rumor de que las celebridades están saliendo y han decidido escarbar en las redes sociales para encontrar pruebas que confirmen la relación.

Recientemente, el ‘Capitán América’ publicó una historia de Instagram en la que aparece tocando el piano y en la izquierda inferior se ve el reflejo de una mujer, que muchos aseguran sería Selena.

‘Actividades para un día lluvioso’, fue el mensaje con el que el actor de 40 años compartió el video que ha sido analizado por sus seguidores y los de la cantante.

Mira También: CHRISTINA AGUILERA SORPRENDE A SUS FANS CON INCREÍBLE CAMBIO DE LOOK

Aunque los artistas no se han referido a los rumores de un posible romance, Selena en el pasado reveló que el actor le parecía muy lindo y que era su crush.

"¿No es lindo? Es muy lindo", compartió Selena durante una entrevista en Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg