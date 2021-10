Christina Aguilera sorprende a sus fans con increíble cambio de look

Christina Aguilera, la famosa cantante causó sensación en las redes sociales con su más reciente aparición en su cuenta de Instagram con una nueva apariencia que dejo a muchos con la boca abierta.

En las imágenes de Instagram se ve que la cantante cambió su color rubio por con un color de cabello cobrizo, lo cual para muchos la hace lucir más hermosa, ya que resalta su color de ojos y sus facciones.

Mira también: Video: Karol G besó a una de sus bailarinas durante un concierto

Los comentarios en las diferentes redes sociales no se han hecho esperar y hay quienes resaltan su belleza, “bella como sea”, “ella es divina con el color de cabello que sea”, “esta divina”, “no importa el look... lo que importa es ese vozarrón q tiene esta mujer, preciosa”, “como sea se ve hermosa”, son los comentarios que se encuentran alrededor del cambio de look de la cantante.