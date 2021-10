Alec Baldwin decide retirarse de la actuación tras tragedia en el set de ‘RUST’

Hilaria Baldwin, esposa de Alec Baldwin, anunció que el actor de 63 años tomó la decisión de alejarse de la actuación luego de quitarle la vida accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins y herir al director Joel Souza.

De acuerdo con la mujer, el actor se encuentra “devastado” por la tragedia al usar un arma que supuestamente seria de utilería, pero que resultó estar cargada con balas reales.

Alec Baldwin se encuentra en etapa de shock tras la muerte de Hutchins en el set de 'RUST', motivo por el cual la comunicación con medios y management se ha llevado directamente con su esposa, que aseguró que no volverá a grabar una producción.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ?@thenewmexican? pic.twitter.com/xrvcheLaCK