People's Choice Awards 2021: lista de los nominados

Los famosos Peple's Choice Awards 2021 se celebrarán muy pronto y ya se conocen todos los nominados a películas, series y artistas musicales

El cantante Justin Bieber se convierte este año en el favorito de la noche gracias a sus 10 nominaciones y se espera que repita nuevamente en esta edición como el artista con más premios ganados tal como sucedió en la versión anterior.



Los premios se llevarán a cabo el próximo 7 de diciembre en el Barker Hangar de California, Estados Unidos.

Una gala que celebrará lo mejor de la música y el entretenimiento, y premiará a los mejores artistas de esta enorme industria.

Las votaciones están abiertas a través de la página oficial de los People's Choice Awards hasta el próximo 17 noviembre y también por medio de Twitter un día de valoración doble que se realizará el 9 de noviembre de este año.

Lista de los nominados:

Artista masculino

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

Luke Combs

Shawn Mendes

The Weeknd

Artista femenina

Adele

Billie Eilish

Cardi B

Doja Cat

Halsey

Megan Thee Stallion

Olivia Rodrigo

Saweetie

Grupo musical

BTS

Coldplay

Dan + Shay

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Maroon 5

Migos

Twenty One Pilots

Canción del año

"Butter" (BTS)

"Bad Habits" (Ed Sheeran)

"Easy on Me" (Adele)

"Good 4 U" (Olivia Rodrigo)

"Montero (Call Me By Your Name)" (Lil Nas X)

"Peaches" (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon)

"Stay" (The Kid Laroi & Justin Bieber)

"Up" (Cardi B)

Álbum del año

Certified Lover Boy (Drake)

Culture III (Migos)

Happier Than Ever (Billie Eilish)

Justice (Justine Bieber)

Montero (Lil Nas X)

Planet Her (Doja Cat)

Sour (Olivia Rodrigo)

Star-crossed (Kacey Musgraves)

Artista latino

Anuel AA

Bad Bunny

Becky G

Daddy Yankee

J Balvin

KAROL G

Maluma

Natti Natasha

Artista nuevo

24kGoldn

Bella Poarch

Giveon

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Tate McRae

The Kid Laroi

Tomorrow X Together

Video musical del año

"Butter" (BTS)

"Easy on Me" (Adele)

"Good 4 U" (Olivia Rodrigo)

"Location" (Karol G, Anuel AA, J Balvin)

"Montero (Call Me By Your Name)" (Lil Nas X)

"My Universe" (Coldplay X BTS)

"Peaches" (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon)

"Stay" (The Kid Laroi, Justin Bieber)