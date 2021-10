¡Irreconocible! Así se ve Jared Leto en 'House Of Gucci’

Se liberó el un nuevo adelanto de ‘House Of Gucci’, película dirigida por Ridley Scott, que cuenta con la participación de grandes actores como Adam Driver, Jared Leto, Lady Gaga y Al Pacino.

La película es una adaptación del libro The House Of Gucci: A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour, And Greed, escrito por Sara Gay Forden, y cuenta la historia de Patrizia Reggiani, la ex-esposa de Maurizio Gucci, quien es conocida como ‘la viuda negra’ por haber contratado un sicario para que acabara con la vida de su esposo.

Una de las transformaciones que más ha impactado en el film es la de Jared Leto, que le da vida a Paolo Gucci, el vice presidente de Gucci durante muchos años y uno de los creadores del famoso logo de la marca.

En el tráiler, Leto luce irreconocible y su aspecto ha logrado sorprender a sus fanáticos.

