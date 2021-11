Mariah Carey da inicio a la Navidad con video de 'All I Want for Christmas Is You'

Mariah Carey dio inicio a la temporada navideña al publicar un video a las 11:00 p.m. del domingo 31 de octubre, en el que promocionó su legendaria canción 'All I Want for Christmas Is You', mientras rompía algunas calabazas para despedir Halloween.

Mira también: Greeicy Rendón confesó en una entrevista que tuvo un amante

"¿Listos? Vamos #MariahSZN", escribió la cantante en su cuenta de Twitter, donde compartió el video que inicialmente mostraba el mensaje "Todavía no es tiempo", el cual la artista destruyó para finalmente concluir que "Es tiempo".

Después de la 1 de la mañana de este 1 de noviembre, Chart Data informó que la legendaria canción navideña rápidamente volvió a entrar en las 200 mejores canciones de iTunes en Estados Unidos, lo cual usualmente suele suceder en esta época del año.

Te puede interesar: The Weeknd sorprendió con su disfraz realista de 'El Padrino'

Cabe recordar que este tema fue el sencillo principal del primer álbum de Navidad de Mariah Carey, 'Merry Christmas', publicado en 1994.