The Weeknd sorprendió con su disfraz realista de 'El Padrino'

Como suele suceder año tras año, las celebridades utilizan Halloween para impresionar a sus fanáticos con diferentes disfraces llenos de creatividad, como por ejemplo el de The Weeknd, quien sorprendió en sus redes sociales al compartir el atuendo que usó en esta festividad.

Mira también: "Bebesita": Anitta se disfrazó de Karol G y generó toda clase de reacciones

Se trata del disfraz de 'Vito Corleone', personaje principal de la reconocida película 'El Padrino', el cual llamó la atención de todo el planeta por la similitud del cantante de 'Blinding Lights' con el legendario mafioso.

"El Don viene", escribió el intérprete en la publicación de Instagram donde le mostró a sus más de 34 millones de seguidores el icónico atuendo compuesto de un traje elegante negro, una rosa roja y una cara y rasgos similares a los del personaje de la mafia.

Te puede interesar: Hailey Bieber celebró Halloween al estilo de Britney Spears

"El rey de Halloween", "Increíble, no lo esperaba", "Se ve real", "Icónico", "Estás loco", "No te reconocí por un segundo", fueron algunos de los miles de mensajes que recibió The Weeknd por su difraz, que sin duda fue catalogado como uno de los mejores de la temporada.