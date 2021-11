Hailey Bieber celebró Halloween al estilo de Britney Spears

Hailey Bieber, esposa del cantante Justin Bieber, sorprendió a sus más de 38 seguidores de Instagram con los disfraces que utilizó este Halloween, los cuales estaban inspirados en los legendarios atuendos de Britney Spears.

"Happy Halloweekend. El primer concierto al que asistí fue el de la reina @britneyspears, y desde entonces me han estremecido", escribió la modelo estadounidense en la publicación que recibió más de 3.200.000 de 'Me gusta'.

Los diferentes looks son los que Spears utilizó en los videoclips de algunas de sus canciones más famosas como 'Baby One More Time' y 'Oops!...I Did It Again'.

Hailey recibió cientos de halagos de diferentes celebridades como Kylie Jenner, Ashley Benson y Vanessa Hudgens, al igual que de sus fanáticos y amigos.