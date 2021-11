Khloe Kardashian causó furor en redes sociales posando en transparente vestido

Khloe Kardashian, la famosa modelo y empresaria, causó furor en redes sociales con su más reciente publicación en su cuenta de Instagram con una serie de fotografías donde luce su escultural cuerpazo.

En las imágenes se ve a la modelo posar frente al lente de la cámara con un ajustado y transparente vestido de colores oscuros que dejaba ver su ropa interior, por lo que ‘enloqueció’ a miles de usuarios con su belleza.

Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar, “te ves tan hermosa”, “eres perfecta”, “quiero ese cuerpazo”, “eres una reina”, “diosa”, “siempre me has encantado”, “mi amor platónico”, escribieron algunos usuarios.

Las imágenes ya sumas más de 860.000 ‘me gusta’.