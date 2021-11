Día de los Solteros: en qué consiste y por qué se celebra

¿Eres soltero? No te preocupes, tú día ya llegó. Cada año, el 11 de noviembre millones de personas en China y otras partes del mundo celebran nada más y nada menos que el Día de los Solteros.

Lo cierto es que en muchas ocasiones nos sentimos frustrados por no tener a alguien a nuestro lado que corresponda nuestro amor. Pensamos que no hay nada más increíble que los besos románticos y apasionados, las largas noches de arrunchis y Netflix o simplemente disfrutar de una hermosa velada, pero… ¿por qué no sentirnos orgullosos de nuestra soltería?

Resulta que hay un día para celebrar tu eterna o corta soltería, y lo mejor de todo es que va de la mano con lo que muchos amamos hacer: compras.

¿Cómo nació el Día de los Solteros?

Lo que comenzó como una fiesta en contra de el Día de San Valentín, inventada por jóvenes solteros chinos, se conviritó en el día de compras más grande del mundo.

Se cree que se originó por estudiantes varones en la Universidad de Nanjing en 1993, como un antídoto contra el día en el que se celebra el amor en pareja, con el fin de que aquellos que no estaban en una relación sentimental se conocieran entre sí y disfrutaran de varios eventos en el país.

Fue allí cuando los principales minoristas y grandes empresas se dieron cuenta que podían acercarse a los consumidores y ofrecerles descuentos en sus tiendas físicas y online.

¿Por qué se celebra el 11?

Esta fecha se eligió por la secuencia del número 1, el cual representa a una persona o a los solteros y se celebra cada 11 de noviembre. Sin embargo, en el 2020 el gigante chino del comercio electrónico Alibaba hizo descuentos desde el 1 de noviembre hasta el 11, día de la festividad.

¿Cuántas ganancias genera?

El año pasado Alibaba generó más de 52 mil millones de euros en ventas, lo que convirtió a el Día de los Solteros en el evento de compras más grande del mundo. A esto se suman días como Black Friday y el Cyber Monday, originarios de Estados Unidos.