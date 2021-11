‘El Juego del Calamar’ destronó a ‘Game of Thrones’ con su contenido en YouTube

‘El juego del Calamar’ se ha convertido en la serie más exitosa de Netflix, gracias a su increíble y perturbadora trama, que continúa cautivando a millones de personas en todo el mundo; y es que desde que vimos el primer juego todos quedamos impactados con lo que podría pasar en esta producción.

La adictiva serie continúa acumulando fanáticos en todas partes y también ha ganado popularidad en YouTube. De hecho, en esta plataforma logró sumar 17 mil millones de visitas en su contenido de videos, clips avances oficiales de la serie, reacciones de momentos icónicos de los seguidores y también desafíos del mundo real inspirados en la trama.

El triunfo de ‘El Juego del Calamar’ ha sido tanto que llegó a destronar nada más y nada menos que al gigande de HBO y a su más grande éxito ‘Game of Thrones’.

"En diez años mirando YouTube, nunca habíamos visto nada como esto", mencionó a Variety Jared Naylor, vicepresidente de desarrollo de audiencia de Vobile, empresa que analiza e identifica el comportamiento en el espacio digital.

¡Destronan al Juego de Tronos!

Vobile señala que las 17 mil millones de visitas provienen de 129 mil videos cargados, incluidos clips tradicionales de YouTube de formato largo. Estos videos cuentan con 533 millones de interacciones: me gusta, no me gusta y comentarios.

Por su parte, ‘Game of Thrones’ cuenta con 16.9 mil millones de visitas de 420 mil videos subidos y un estimado de 233 millones de interacciones.

Esto es lo que se compara con ‘Thrones’, la cual tuvo aproximadamente 10 años, desde que se emitió el primer episodio, para acumular su ejército de fanáticos en comparación a las ocho semanas de ‘El Juego del Calamar’.

¡El video más popular!

Uno de los videos más famosos es “Los jugadores profesionales del juego de El juego del Calamar”, el cual imagina a jugadores hábiles que superan rápidamente los desafíos del programa. Este emocionante clip obtuvo 94 millones de visitas hasta el pasado miércoles, algo que ha sido muy celebrado y llamativo para los fanáticos de esta exitosa serie.