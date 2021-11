"Lárguese, no me siga": La Segura le responde a los que la critican por su salud

Desde hace varios días, La Segura ha estado contando que viene sufriendo algunos quebrantos de salud producto de un accidente que sucedió en 2013, cuando fue impactada por una bala perdida que afectó su médula.

En sus redes sociales, la caleña manifestó que en la última semana ha vuelto a sentir los fuertes dolores que le quedaron como secuelas de la emergencia ocurrida en Cali a sus 20 años.

Mediante sus historias de Instagram, la reconocida influencer le agradeció a los seguidores que se han interesado por su estado de salud y le han deseado una pronta recuperación.

"Sé que tengo una comunidad preciosa y una comunidad muy grande que de verdad me quiere, que de verdad se preocupa por cómo estoy", declaró.

Sin embargo, también aseguró que existen personas que no tienen "empatía en su corazón, ni amor en su alma", ya que hacen comentarios "crueles" sobre su salud.

Además, afirmó que estas personas la critican y dicen que sus dolores son un "show" para llamar la atención en redes sociales, donde acumula más de siete millones de seguidores.

Finalmente, La Segura dijo que no iba a dejar de dar actualizaciones sobre su salud, y envió un contundente mensaje para los que la criticaban o enviaban mensajes crueles sobre sus dolores:

"Al que no le guste verme o que piense que lo estoy haciendo por otra cosa, lárguese de aquí, no me siga y ya, eso es todo".