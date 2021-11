Taylor Swift: las historias de amor que inspiraron algunas de sus canciones

La relación de la cantante con Kennedy, que tuvo lugar en 2012, no duró más de tres meses, y dejó como recordatorio la canción ‘Begin Again’, que supuestamente está basada en su romance.

Harry Styles - ‘Style’



Posteriormente, la cantante comenzó a salir con el exOne Direction, específicamente en noviembre de 2012. No obstante, la relación finalizó en enero de 2013, y sirvió como inspiración para las canciones ‘Out of the Woods’ y ‘Style’.

Calvin Harris - ‘I Did Something Bad’