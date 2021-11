“¿Qué van a hacer al respecto?”: Ye (Kanye West) acepta que está “loco”

Durante una entrevista de 3 horas con el podcast Drink Champs, el rapero Ye, conocido en el pasado como Kanye West, habló por primera vez sobre su salud mental, la cual ha sido cuestionada por diferentes medios e incluso su familia.

En la conversación, el polémico músico reveló que “sí está loco”, pero que nadie puede hacer nada al respecto. Además, aseguró que las personas al llamarlo “loco” solo han conseguido cortarle toda oportunidad de debatir, opinar o contestar los diversos señalamientos.

“Desde como diseño, me visto, me corto el cabello, hasta mi religión, opiniones políticas o carrera presidenciable; todo lo que hago o digo lo resumen a un “está loco” y ya, nadie me deja explicarme, opinar o hacer o decir algo al respecto. Es bien sencillo: Kanye está loco. Y ya. Es casi como si tuvieran una fobia a mis opiniones; se siente como se siente el racismo, el sexismo, la homofobia; me están dejando fuera de poder expresarme porque todo lo que haga o diga se resume a un “está loco”. Es muy difícil”, confesó el cantante, que aseguró que los terapeutas que lo han atendido durante su vida solo lo “han drogado”.

“Pero créanme cuando les digo: por mi mamá, por Dios; no voy a volver a aceptar esa gigantesca mentira. O.K, estoy loco ¿y qué van a hacer al respecto? Nada, no pueden hacer nada. No voy a volver a aceptar esa basura nunca más. Necesitamos construir comunidades a partir de la verdad, no de la mentira, no de la manipulación y las drogas que nos hacen actuar como rebaño”, aseguró finalmente el rapero.

