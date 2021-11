Britney Spears desea convertirse en madre nuevamente

Britney Spears ha demostrado su felicidad tras su triunfo legal en el que un juez decidió poner fin a la tutela con la que su padre controlaba gran parte de su vida y la cual tenía grandes restricciones como la prohibición de quitarse el dispositivo e incluso contraer matrimonio.

La ‘Princesa del Pop’ está disfrutando de su libertad y para probarlo quiso cambiar el #FeeBritney, movimiento que provocó eco en su caso, por #FreedBritney (Britney liberada).

Por medio de sus redes sociales ha compartido algunos momentos, uno de ellos realizando su primer brindis libre: “¡Me he sentido como si estuviera en el séptimo cielo todo el tiempo! De hecho, anoche tomé mi primera copa de champán en el restaurante más bonito que he visto nunca. Creo que he esperado lo suficiente después de 13 años”.

Te puede interesar: "Me salvaron la vida" Britney Spears agradece a sus fanáticos por el movimiento #FreeBritney



La icónica intérprete de ‘Baby One More Time’ se ha sentido muy cómoda publicando algunos detalles de su vida y también hablando de sus deseos más profundos. Precisamente uno de ellos sorprendió y alegró a todos sus fanáticos.

En su cuenta de Instagram posteó una imagen en blanco y negro en la que aparecen unos pequeños pies de un bebé y acompañó su publicación con un hermoso mensaje: “¡Estoy pensando en tener otro bebé! Me pregunto si esta será una niña”.

Lo cierto que ahora que puede tomar sus propias decisiones y luego de anunciar su compromisos con Sam Asghari, su deseo de convertirse en madre nuevamente puede hacerse realidad.