“Me salvaron la vida”: Britney Spears agradece a sus fanáticos por el movimiento #FreeBritney

Luego de que la jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Brenda Penny, pusiera fin a la tutela con la que los padres de Britney Spears controlaron su vida artística, personal y financiera durante más de 13 años, la artista compartió un video con sus fanáticos en el que confesó cómo se siente ahora que es libre.

En un video de dos minutos, la cantante agradeció a sus fanáticos por crear el movimiento #FreeBritney y presionar a que la tutela llegara a su fin. Además, habló de sus sentimientos luego del fin de la tutela.

La cantante quiere que su historia visibilice el sistema "corrupto" del tutelaje.

"No estoy aquí para ser una víctima (...) Estoy aquí para defender a personas que tienen discapacidades reales, enfermedades reales. Soy una mujer fuerte, y puedo imaginar lo que el sistema le ha hecho a esta gente. Tengo esperanza de que mi historia tenga un impacto y hará cambiar las cosas en este sistema corrupto". Además, agradeció específicamente al movimiento llamado FreeBritney por haber llamado la atención sobre su caso: "mi voz fue ahogada durante mucho tiempo, (...) ustedes han sensibilizado al público. (...) Yo pienso que me han salvado la vida. Al despertarme cada mañana, sigo estupefacta de lo que mi familia y la tutela me han hecho... Es desmoralizador y degradante", reveló Britney en la publicación del video, que rápidamente se ha viralizado.

