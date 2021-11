American Music Awards 2021: lista de artistas nominados

En la noche del 21 de noviembre se llevarán a cabo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, los esperados American Music Awards, galardones que premian a los artistas más votados por sus fanáticos.

La rapera Cardi B, que está nominada en las categorías de Video Musical Favorito, Artista Femenina Favorita - Hip-Hop y Canción Favorita - Hip-Hop, será la anfitriona de la ceremonia en la que Olivia Rodrigo destaca como la más nominada.

La gala de premiación será transmitida por ABC en Estados Unidos y TNT en América Latina.

Lista de nominados:

Artista del año

Taylor Swift

Ariana Grande

BTS

Drake

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Trending Song Favorita

Erica Banks: "Buss It"

Maneskin: "Beggin'"

Megan Thee Stallion: "Body"

Olivia Rodrigo: "drivers license"

Popp Hunna: "Adderall (Corvette Corvette)"

Álbum favorito

Positions de Ariana Grande

Future Nostalgia de Dua Lipa

SOUR de Olivia Rodrigo

evermore de Taylor Swift

F*CK LOVE

Canción favorita de pop

Butter de BTS

Kiss Me More de Doja Cat

Levitating de Dua Lipa

drivers license de Olivia Rodrigo

Save Your Tears (Remix) de The Weeknd y Ariana Grande

Artista femenina de Hip Hop

Cardi B

Coi Leray

Erica Banks

Megan Thee Stallion

Saweetie

Artista masculino de Hip Hop

Drake

LilBaby

Money Bagg Yo

Polo Capalot

POPSMOKE

New Artist of The Year

24kGoldn

Giveon

Masked Wolf

Olivia Rodrigo

The kid LARDI

Collaboration of The Year

24kGoldn ft. iann dior: "Mood"

Bad Bunny & Jhay Cortez: "DÁKITI"

Chris Brown & Young Thug: "Go Crazy"

Doja Cat ft. SZA: "Kiss Me More"

Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon: "Peaches"

Favorite Music Video

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak): "Leave The Door Open"

Cardi B: "Up"

Lil Nas X: "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Olivia Rodrigo: "drivers license"

The Weeknd: "Save Your Tears"

Favorite Male Pop Artist

Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd

Favorite Female Pop Artist

Ariana Grande

Doja Cat

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Favorite Male Latin Artist

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Ozuna

Rauw Alejandro

Favorite Female Latin Artist

Becky G

Kali Uchis

KAROL G

Natti Natasha

ROSALIA

Favorite Latin Duo or Group

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabon Armado

La Arrollladora Banda El Limón De René Camacho

Los Dos Carnales

Favorite Latin Album

Bad Bunny: "EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO"

Kali Uchis: "Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)"

KAROL G: "KG0516"

Maluma: "PAPI JUANCHO"

Rauw Alejandro: "Afrodisíaco"

Favorite Latin Song

Bad Bunny & Jhay Cortez: "DÁKITI"

Bad Bunny & ROSALIA: "LA NOCHE DE ANOCHE"

Farruko: "Pepas"

Kali Uchis: "telepatía"

Maluma & The Weeknd: "Hawái (Remix)"