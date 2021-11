Christian Nodal presume el sensual baile que le hizo Belinda

A través de sus historias de Instagram, el cantante de música regional mexicana Christian Nodal compartió un video en el que presumió a su hermosa novia, la artista Belinda.

En las imágenes, la también actriz aparece de espaldas usando un buso de Nodal mientras se mueve al ritmo de 'I am too sexy' de Right said fred.

Belinda sacó su lado más sensual bailando la canción mientras mostró su envidiable cintura, que fue la que se llevó la atención no solo de Nodal, sino también de sus fanáticos.

