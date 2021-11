YosStop envía emotivo mensaje para su papá, desde la cárcel

Aunque YosStop ya lleva varios meses en la cárcel, sus redes sociales no han dejado de publicar contenido. El novio de la influencer ha publicado contenido y mensajes que ella quiere transmitir a todos sus seguidores.

En esta ocasión, YosStop compartió un mensaje por el cumpleaños de su papá, si bien él ya falleció, la influencer reflexiona sobre su relación. Aseguró que ha tenido conversaciones con él en la cárcel y que le han servido mucho.

YosStop escribió que, aunque él ya no está físicamente, sí lo siente y sabe que él la está protegiendo todo el tiempo.

“No sabes cuánto bien me han hecho esas pláticas, pensamientos, recuerdos y el simple hecho de que te sienta aquí cerquita de mí. A veces te visualizo como una energía de brillantina dorada que me protege, me siento protegida, me siento escuchada y me siento querida”, escribió.

Además, escribió que creía que nunca le había dicho te amo, a su padre ya que había lago que se lo impedía.

“La otra vez me quedé pensando si en algún momento de mi vida te dije que te amaba y creo que no, creo que siempre te dije que te quería mucho y se me llenaron de lágrimas los ojos, no porque me arrepienta porque estoy segura de que sabías que te amaba y lo sentías, sino porque algo en mí no me lo permitía, no me permitía decirle “TE AMO” a casi nadie. Y ahora eso ha cambiado, he salido de una cárcel mental más, TE AMO PAPÁ Y TE EXTRAÑO”, escribió en su mensaje.