Con un adelanto, Shawn Mendes anunció el lanzamiento de su nueva canción

Después de convertirse en noticia internacional por su rompimiento con Camila Cabello, Shawn Mendes vuelve a ser tendencia, pero esta vez por el lanzamiento de una nueva canción.

Mira también: Sebastián Yatra revela su nombre real y cuenta por qué lo cambió

Según manifestó el artista de 23 años, este miércoles 1 de diciembre será revelado su nuevo sencillo titulado 'It'll be okay', una balada que muchos fanáticos consideran que podría hablar de su relación de dos años con la exintegrante de la agrupación Fifth Harmony.

Para anunciar este lanzamiento, Mendes compartió un adelanto en sus redes sociales donde se alcanza a escuchar una frase de la canción: "Vamos a lograrlo, ¿va a doler esto?", canta el artista.

Recordemos que a mitad de noviembre, Camila y Shawn afirmaron que le habían puesto fin a noviazgo. "Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos", expresaron los artistas en sus redes sociales.

Te puede interesar: ¿Qué canciones escucha Feid? Escucha su playlist exclusiva en LOS40

Hasta el momento no se conocen más detalles del nuevo tema; sin embargo, todos los fanáticos se encuentran a la expectativa debido a los rumores sobre la letra de la canción, que podría mencionar algunos aspectos de la relación de Shawn y la cubana.