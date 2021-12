'And Just Like That': increíble tráiler de la secuela de 'Sex and the City'

Atención fanáticos de 'Sex and the City', terminó la espera, Carrie Bradshaw está de regreso con más romance, más drama y mucho más glamour.

El próximo 9 de diciembre, HBO Max estrenará la secuela de esta increíble serie llamada 'And Just Like That', en la que veremos una vez más a las inseparables Carrie, Charlotte y Miranda.

La secuela de 'Sex and the City' se centrará en la vida de estas tres amigas y seguiremos su historia donde se enfrentarán a los problemas de su vida, a la realidad y al paso de los años.

El reparto estará conformado por varios de los personajes principales, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler. Además, elenco se suman nuevos rostros como Sara Ramírez, Nicole Ari Parker y Karen Pittman.

La primera temporada de 'And Just Like That' tendrá un total de 10 capítulos, los dos primeros podrán verse a partir del 9 de diciembre y los 8 restantes se lanzarán semanalmente.

Cabe resaltar que uno de los personajes principales interpretado por Kim Cattrall, la icónica Samantha Jones, no hará parte de esta secuela debido a problemas con Sarah Jessica Parker, situación que terminó con el completo alejamiento de la actriz.