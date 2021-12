Fotos: Rihanna podría estar embarazada de A$AP Rocky

En las últimas horas los rumores sobre el supuesto embarazo de Rihanna se han intensificado luego de que se filtraran unas fotografías de la ceremonia en la que fue homenajeada como heroína nacional de Barbados (su país natal) en las que, al parecer, su pancita se ve “más grande”.

La noticia se ha vuelto viral en redes sociales y cientos de internautas aseguran que la cantante de 33 años estaría esperando su primer bebé con el rapero A$AP Rocky, con quien mantiene una relación.

Por si fuera poco, una fuente del sitio web MTO News, mencionó que vio bajar a la icónica artista de su avión privado: “Rihanna está embarazada, tiene una barriga enorme y se nota. Estoy emocionado”, confesó dicha fuente.

Te puede interesar: ¿Más pruebas del embarazo? Foto revelaría el crecimiento de la pancita de Greeicy

De igual forma, otra persona proporcionó más información y reveló que “RiRi” no les permite a sus empleados fumar en su casa. “A los empleados se les dijo en casa que no está permitido beber ni fumar. Rihanna está embarazada y quiere tener a su bebé en un ambiente saludable”, expresó la persona, sin embargo no reveló su identidad.

Hasta el momento los famosos no se han pronunciado sobre el tema, sin embargo, ya hay quienes dan por hecho la noticia, mientras algunos usuarios mencionan que podría tratarse de una pequeña “subida de peso”.