Luisa W revela que ha sentido celos cuando Pipe Bueno besa a otras mujeres en producciones

A través de sus historias de Instagram, la influencer Luisa Fernanda W habilitó la dinámica de ‘Preguntas/Respuestas’ para responder algunas dudas de sus seguidores.

Uno de los seguidores de la joven le preguntó si no ha sentido celos cuando su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno, ha tenido que besar a otras mujeres en las producciones en las que ha actuado.

“¿No sentiste celos de Karol Sevilla cuando Pipe tuvo que besarla?”, fue la pregunta que le realizaron a la maquilladora, que aseguró que siempre apoyará a su pareja en todo.

“A ver qué te cuento… en modo de chisme, en este momento, Pipe está grabando otra serie en donde le toca besar a otras dos chicas, por cierto, divinas. ¿Qué me toca hacer a mí? Entenderlo y apoyarlo”, fue la respuesta que dio Luisa Fernanda W, que finalmente dio a entender que, aunque no ha sido fácil ver a su pareja besando a otras mujeres, es su trabajo y lo apoya.

“Aunque he visto besos en vivo y en directo, o sea, es que tengo nivel de soporte. En resumidas, yo soy generosa con mi pareja y la apoyo así no me encante lo que esté viendo… respiro”, aseguró la colombiana.

