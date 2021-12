“Me voy de Colombia”: Yeferson Cossio anunció que se irá a vivir a otro país

Hace algunas horas el influencer Yeferson Cossio anunció de manera oficial que se irá de Colombia, noticia que llega luego de la polémica por los impuestos que paga a la DIAN, cifra que muchos tildaron de “exagerada”.

Por medio de sus cuentas oficiales, ‘Yefito’ compartió un video en el que cuenta un poco sobre esta decisión, sin embargo, no dio muchos detalles.

“Gente han pasado muchas cosas, en enero a más tardar febrero yo ya no voy a vivir más en Colombia, por muchas cosas y esto es una solución que no quiero pero es necesaria. Obviamente me voy a ir con todos mis perros, pero ya me voy”, confesó en sus historias de Instagram.

Sin embargo, el creador de contenido mencionó que, a pesar de no querer irse del país, desea tener un gesto con sus fanáticos, quienes lo han apoyado durante su proceso como influencer.

“No me quiero ir sin verme con alguno de ustedes. Quiero llevar a 10 de ustedes todo pago, no es un concurso, no hay que seguir a nadie, quiero hacer esto por ustedes, estoy muy agradecido”, expresó.

Hasta el momento no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema, sin embargo, algunos de sus seguidores mencionaron que no debería irse de Colombia, pues es uno de los influencers más queridos y seguidos del país, mientras otros internautas apoyaron su decisión.